Taksiciler, Yaşar Yanıkyürek'in öldürülmesini protesto etti

Taksici Yaşar Yanıkyürek'in öldürülmesini bir grup meslektaşı Kadıköy'de protesto etti.

Öldürülen Yaşar Yanıkyürek'in bir grup meslektaşı Göztepe Köprüsü'nde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Osman Balıkçı, Ataşehir'den taksiye binen bir kişinin Sarıyer tarafında meslektaşları Yanıkyürek'i bıçaklayarak katlettiğini, üzücü haberi aldıktan sonra taksici camiası olarak tepki amacıyla toplandıklarını ifade etti.

Balıkçı, senelerdir gece çalıştıklarını dile getirerek, "Burada bütün arkadaşlarımız evlerine ekmek parası götürmek için sabaha kadar çalışıyor ve hiçbir güvencemiz yok. Bugün de gördük ki bu kadar basit bir şekilde, üstelik gündüz vakti bir ağabeyimizi kaybettik. Yaşar ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu ancak bu ne ilk ne de son olacak gibi duruyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz; bugün bir ağabeyimizi daha kaybettik. Bunların yaşanmaması için yetkilileri de artık göreve bekliyoruz." dedi.

Balıkçı ve beraberindekiler, daha sonra seslerini duyurmak için ticari araçlarla Göztepe Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru hareket etti.