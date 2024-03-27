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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kadıköy'de sivil toplum kuruluşları ile iftarda bir araya geldi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş. Kadıköy'de sivil toplum kuruluşları ile iftarda bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kadıköy'de sivil toplum kuruluşları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Filizi Köşk'te gerçekleşen programa TBMM Kurtulmuş'un yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı oruçların açılmasıyla birlikte konuşmacıların açıklamalarıyla devam etti.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, "Siyonist lobinin baskılarına rağmen son BM oylamasında, ABD çekimser kalmak zorunda kaldı. Bunun en temel nedenlerinden birisi Amerika kamuoyunun ortaya koyduğu kararlılık, diğer bir önemli nedeninin ise Netanyahu çetesinin işledikleri suçların artık hiçbir hükümet tarafından taşınamayacak noktaya gelmiş olmasıdır. Bir kez daha söylüyorum; İsrail'in bu insanlık dışı saldırılarına göz yumanlar, 30-40 bebek aynı hastane içerisinde ölürken sevinç çığlıkları atanlar ya da sevinçlerini belli etmeden 'Oh ne güzel Müslümanlar ölüyor' diyerek bir şekilde bundan sevinç duyanlar, Netanyahu ekibini bir kenara koyarak, ellerini yıkayarak bu işten çıkamazlar" diye konuştu.

Gazze'de yaşananlar üzerinden bütün küresel sistemin büyük bir imtihan verdiğini ve sonunda da bir hesaplaşmaya gidildiğinin görüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Artık çivisi çıkmış, hiçbir sorunu çözemeyen bu küresel siyasal sistem zaten çökmüştü. Gazze'deki katliamlarla bunun iflası ilan edilmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'nin içeride de yoluna devam etmesi için bunun en önemli ayaklarından birisi yeni bir anayasadır"

Kurtulmuş, "Bu çerçevede yeni bir anayasa yapılması ya da anayasanın yenilenmesi, adına ne derseniz deyin bir fantezi değildir. Sadece bir ya da birkaç partinin isteyebileceği bir şey değildir. Yıllardır Türkiye'de bir ihtiyaç olarak ortadadır. ve artık vakti gelmiştir. Türkiye'nin bu yeni anayasayı gelecek dönemde hallederek, içerideki birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ve milli bütünlüğünü tahkim ederek yoluna devam etmek mecburiyetinde olduğu, 'yeni anayasa' dendiği zaman, 'kurucu meclis olmak lazım' gibi bazı söylemlere ise hiçbir şekilde itibar etmiyoruz" dedi.

"Doğru zemin; Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Doğru yöntemlerse burada bütün siyasi partiler kendi anaya çalışmalarına hazırlarlar" diyen Kurtulmuş, "Hiçbir partinin anayasası olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur. Partiler bu anayasa çalışmalarını çalışırlar. Yöntemini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışır, buluruz. Ayrıca sadece meclisteki grubu bulunan partiler ya da meclisteki diğer partiler değil. Sivil toplum kuruluşları, akademi, yargı camiası, Türkiye'de sözü olan, 'benim de bu konuda söyleyecek bir sözüm var' diyen kim ya da kimler varsa, herkesin sözlerini açık, net ve sarih bir şekilde masaya getirebileceği bir sürecin yönetilmesi gerekir ki, biz burada inisiyatif olarak bu sürecin en güzel şekilde işlemesi için gayret sarf edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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