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10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Olympiakos'u Kadıköy'de ağırladı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti ve tur adına durumu eşitledi.

Fenerbahçe, 3-2 mağlup olduğu UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Kadıköy'de Olympiakos'u ağırladı.

İRFAN CAN PERDEYİ AÇTI

Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 11. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti ve tur adına durumu eşitledi.

İşte o gol;

10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol

10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Kanarya'nın milli yıldızı İrfan Can Kahveci, kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor. Tüm kulvarlarda 43. maçına çıkan İrfan Can, bu karşılaşmadaki golüyle birlikte sayısını 16'ya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcunun 12 de asisti bulunuyor.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi İrfan Can Kahveci Olympiacos Fenerbahçe Konferans Kadıköy Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Şengezer:

Fenerbahçe maçı 3-0 alir

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