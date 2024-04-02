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Kadıköy'de Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı

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Kadıköy'de sahil yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 SIE 76 plakalı otomobilin sürücüsü Emirhan Salih Şahbaz, seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, direğe vurarak kaldırıma çıktı ve güçlükle durdu. Araçta sıkışan Halil Can Gözüm itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarıldı. Sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişi de ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de çevrede ve yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan aracın çekiciye yüklenerek götürülmesinin ardında yolda trafik akışı normale döndü.

Kazayı gören vatandaş Tuna Canpolat, "Biz olay yerine 1 dakika sonra geldik, vallahi durumları çok kötü. Galiba hızını alamamış, hızını alamayınca da virajdan girerken direğe çarpmış. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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