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Görüntü Kadıköy'den! Bir vatandaş oy kullanmaya Livakovic formasıyla gitti

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31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya giden bir taraftarın giydiği kombin, dikkat çekti. Kadıköy'de kaydedildiği öne sürülen görüntüler kısa sürede viral oldu.

OY KULLANMAYA LIVAKOVIC GİBİ GİTTİ

Oy kullanmaya birbirinden farklı kombinlerde giden vatandaşlara bir yenisi daha eklendi. Kadıköy'de sandığa giden bir vatandaşın Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakaovic gibi giyinerek gitmesi ise çok konuşuldu.

BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Boyu ve fiziğiyle de Livakovic'e benzeyen vatandaşın o anları sosyal medyada kısa sürede viral olurken, vatandaşın kombinine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Görüntü Kadıköy'den! Bir vatandaş oy kullanmaya Livakovic formasıyla gitti

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Spor

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Dominik Livakovic Fenerbahçe Kadıköy Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Bükücü:

Herke gündem olmak için bu güne hazırlanmış gibi...

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Cemal Zenginyurt:

Malum partili oldugu kesin. Chpliler kazanamayinca sandigin tadini cikarmaya basladilar. Birakin eglensin cocuklar.

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Köfteci Jardel:

Beşiktaşlı Kovaçeviç vardı. Aklıma o geldi. Livakoviç değil Kovaçeviç olmalı bunun adı.

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Gjerj Kastoroiti:

bize ne bunları gündem yapanlarda kabahat

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