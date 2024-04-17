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Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca böyle çarptı

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Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca böyle çarptı

İSTANBUL - Kadıköy'de seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki otomobile çarptı, ardından da takla attı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Kalamış Caddesi üzerinde saat 22.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağındaki park halindeki araca çarptı, ardından da takla attı. Kazada takla atan aracın içindeki sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından aracın içinden çıkarılırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya şahit olan Mustafa Akkaya, "gelirken araca sürmüş ve takla atmış. Biz de sonradan içinde biri olduğunu fark ettik. Yaralanma var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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