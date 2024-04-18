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Heyecanla beklenen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak

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Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programları TFF tarafından açıklandı. 34. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 34. haftada oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş maçı, 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

34. haftanın programı şöyle;

34. HAFTA

26 Nisan Cuma;

  • 20.00 Adana Demirspor-Galatasaray

27 Nisan Cumartesi;

  • 16.00 Kasımpaşa-Samsunspor
  • 16.00 Sivasspor-Konyaspor
  • 19.00 Hatayspor-Başakşehir
  • 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

28 Nisan Pazar;

  • 16.00 Pendikspor-Kayserispor
  • 16.00 Alanyaspor-İstanbulspor
  • 19.00 Rizespor-Ankaragücü
  • 19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

29 Nisan Pazartesi;

  • 20.00 Fatih Karagümrük-Antalyaspor
Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Kadıköy Spor Haberler

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