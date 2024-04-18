Heyecanla beklenen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak
Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programları TFF tarafından açıklandı. 34. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; 34. haftada oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş maçı, 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.
34. haftanın programı şöyle;
34. HAFTA
26 Nisan Cuma;
- 20.00 Adana Demirspor-Galatasaray
27 Nisan Cumartesi;
- 16.00 Kasımpaşa-Samsunspor
- 16.00 Sivasspor-Konyaspor
- 19.00 Hatayspor-Başakşehir
- 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
28 Nisan Pazar;
- 16.00 Pendikspor-Kayserispor
- 16.00 Alanyaspor-İstanbulspor
- 19.00 Rizespor-Ankaragücü
- 19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
29 Nisan Pazartesi;
- 20.00 Fatih Karagümrük-Antalyaspor