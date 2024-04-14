Fenerbahçe'nin efsane futbolcularının heykelleri yer değiştirdi

Kadıköy'de Yoğurtçu Parkının karşısındaki Kuşdili Parkı içinde yer alan Fenerbahçe'nin efsane futbolcuların heykelleri, yer değişikliği kararı sonrasında sökülerek depoya kaldırıldı. Efsanelerin heykellerinin gelecek hafta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaidelere yerleştirileceği öğrenildi.

Dokuz günlük bayram tatilinde Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Alex de Souza'nın Kadıköy'deki heykelini ziyaret edip fotoğraf çektirmek isteyenler, büyük hayal kırıklığına uğradı. Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı karşısındaki Kuşdili Parkı içinde yer alan heykellerin yer değişikliği kararı sonrasında sökülerek depoya kaldırıldığı ve gelecek hafta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaideler üzerine yeniden yerleştirileceği öğrenildi. Öte yandan stadın önünde Mustafa Kemal Atatürk ve Eda Erdem'in de heykelleri bulunuyor. Efsane oyuncuların heykellerinin kaldırılmasına bazı taraftarlar desteklerken, bazıları ise kaldırılması konusunda tepki gösterdi.

"Şaşırdım burada kalmaları daha iyiydi"

Salih Ayhan, "Çoluk çocuk kuzenlerimiz bulduğumuz herkesi buraya getirip fotoğraf çekiliyorduk. Ben de şimdi yeni gördüm, şaşırdım. Neden böyle bir şey yapıldı anlayamadım. Bence burada kalmaları daha iyiydi" diye konuştu. - İSTANBUL