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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Esenler ve Kadıköy'de Ziyaretlerde Bulundu

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Esenler ve Kadıköy'de ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, ilk olarak Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Ardından seçim çalışmaları için Esenler'e geçen Kavuncu, burada ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Kavuncu, Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyarette Oda Başkanı Şükrü Şahin'le görüştü, ardından üyelerin öneri ve şikayetlerini dinledi.

Daha sonra Esenler Kapalı Semt Pazarı'na giden Kavuncu hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavuncu, seçime sayılı günler kala çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, gazetecilere teşekkür etti.

İYİ Parti adaylarının çalışmadığı ve sahaya inmediğine dair kasıtlı bir algı oluşturulmak istendiğini belirten Kavuncu, emek veren, koşturan kişilere siyasi menfaat için iftira atılmasının çok ağır olduğunu ve bu anlayışı şiddetle reddettiğini vurguladı.

Kavuncu, şöyle devam etti:

"Bu iftiraları atanlarda da şöyle bir ortak özellik var; diyorlar ki 'Buğra Kavuncu'nun çalışması bir adayın işine yarar ya da öteki adayın aleyhine olur.' Bu Türk siyasetinin geldiği çıkmaz sokaktır. Türkiye'de sadece iki siyasi parti yoktur. Türkiye AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ibaret değildir. Kendileriyle olanların yaşadığı, başkalarının nefes almaya bile hakkının olmadığı bir anlayışı şiddetle reddediyoruz."

İstanbul'un trafik probleminin son 5 yılda kötüye gittiğini söyleyen Kavuncu, depreme hazırlık konusunda da gerekli çalışmaların yapılmadığını, bundan son 5 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, önceki 20 yıldan ise AK Parti'nin sorumlu olduğunu söyledi.

İYİ Parti olarak hür ve müstakil siyaset yapmayı sürdüreceklerini sözlerine ekleyen Kavuncu, seçmenden destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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