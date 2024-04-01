YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Kadıköy'de Mobilya Yüklü Kamyonet Devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de mobilya yüklü kapalı kasa kamyonet önce üst geçitte çarptı, ardından da devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken kamyonetin içindeki mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Ömer Paşa Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Çorum'dan İstanbul'a mobilya taşıyan, Eray Tufan hakimiyetindeki Ford marka 19 AAU 940 plakalı kapalı kasa kamyonet seyir halindeyken sürücüsünün yüksekliği hesaplayamaması nedeniyle üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kamyonetin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken çevredeki sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis trafiği kontrollü şekilde sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fazlı Güngör, "Çorum'dan gelen aracımız devrildi. Yüksekliği hesap etmemiş. Can kaybımız yok. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bahar 8. Bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı? 31 Mart 2024 Seçimi Etimesgut Belediye Başkanı CHP Erdal Beşikçioğlu oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç? Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'e kaç oy fark attı? Sinem Dedetaş Üsküdar'ı kaç oyla kazandı? Resmi Gazete bugün (1 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! AK Parti'den CHP'ye kaç il geçti? Hangi iller AK Parti'den CHP'ye geçti? Neler Oluyor Hayatta Canlı İzle I Neler Oluyor Hayatta hangi kanalda, saat kaçta? Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu? 2024 ŞEREFLİKOÇHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Şereflikoçhisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 POLATLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Polatlı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 HAYMANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Haymana'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BALA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Bala'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ELMADAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Elmadağ'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title