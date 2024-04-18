Fenerbahçe turu geçti mi, maç uzadı mı, penaltılara mı gitti?

Peki, Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Olympiakos'u Kadıköy'de ağırladı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti ve tur adına durumu eşitledi.

FENERBAHÇE TURU GEÇTİ Mİ?

Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 11. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti ve tur adına durumu eşitledi.

Kanarya'nın milli yıldızı İrfan Can Kahveci, kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor. Tüm kulvarlarda 43. maçına çıkan İrfan Can, bu karşılaşmadaki golüyle birlikte sayısını 16'ya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcunun 12 de asisti bulunuyor.

Maçın 90 dakikası 1-0 bitti ve maç uzatma devrelerine gitti?