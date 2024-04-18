Kadıköy'de tarihi gece! Olympiakos'u 2-0 yenen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

İlk maçta rakibine deplasmanda 3-2 kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Olympiakos'u 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

İLK GOL İRFANCAN'DAN

Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 12. dakikasında golü buldu. Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı.

BATSMAN OFSAYTA TAKILDI

Sarı- lacivertlilerde 74. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi'nin 82. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

TUR UZATMALARA KALDI

Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve normal süresi 1-0 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti.

TURU GETİREN GOL....

RAKİP ASTON VİLLA

Kanarya'nın UEFA Konferans Ligi yarı finalindeki rakibi, Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i penaltı atışlarıyla kupa dışına iten İngiliz ekibi Aston Villa oldu.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçı 2 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 9 Mayıs'ta yapılacak. Yarı final maçlarının ardından final müsabakası ise 29 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Konferans Ligi finaline Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı ev sahipliği yapacak.