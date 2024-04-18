Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de tarihi gece! Olympiakos'u 2-0 yenen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi 1-0 sona eren ve uzatmalara giden müsabakada uzatmalarda bulduğu golle rakibini 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak.

İlk maçta rakibine deplasmanda 3-2 kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Olympiakos'u 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

İLK GOL İRFANCAN'DAN

Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 12. dakikasında golü buldu. Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı.

Kadıköy'de tarihi gece! Olympiakos'u 2-0 yenen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

BATSMAN OFSAYTA TAKILDI

Sarı- lacivertlilerde 74. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi'nin 82. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

TUR UZATMALARA KALDI

Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve normal süresi 1-0 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti.

TURU GETİREN GOL....

Kadıköy'de tarihi gece! Olympiakos'u 2-0 yenen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

RAKİP ASTON VİLLA

Kanarya'nın UEFA Konferans Ligi yarı finalindeki rakibi, Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i penaltı atışlarıyla kupa dışına iten İngiliz ekibi Aston Villa oldu.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçı 2 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 9 Mayıs'ta yapılacak. Yarı final maçlarının ardından final müsabakası ise 29 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Konferans Ligi finaline Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Kahveci Aston Villa FC İsmail Kartal Olympiacos Fenerbahçe Konferans Kadıköy Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

19 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 19 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 19 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 19 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Fenerbahçe turu geçti mi, maç uzadı mı, penaltılara mı gitti? Fenerbahçe Olympiakos maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Olympiakos maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Olympiakos maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Olympiakos maçı kaç kaç, canlı maç skoru! UEFA ülke puanı sıralaması! (GÜNCEL) 19 Nisan Türkiye güncel ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Lille elendi mi? Aston Villa-Lille UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sona erdi 18-19 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 18-19 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? OLY hangi takım? OLY açılımı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title