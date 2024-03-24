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Cevdet Yılmaz: Birlik ve beraberliğimize zarar vermeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hiç kimsenin bizi bölmesine, ayrıştırmasına, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize zarar vermesine de el birliği içinde müsaade etmeyeceğiz. Bizim kırmızı çizgilerimiz belli; bu ülkenin birliği, beraberliği, hiçbir çocuğumuzun, insanımızın teröre kurban edilmemesi, şiddete kurban edilmemesi." dedi.

Kadıköy'de düzenlenen Alevi Canlar Buluşması'na katılan Yılmaz, tarihten bugüne daima farklılıkları zenginlik gördüklerini, hiç kimsenin inancına, yaşam tarzına müdahale etmediklerini, bundan sonra da müdahalede bulunmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile son aşamaya gelinen Kaygusuz Abdal Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi olmak üzere alana dair çalışmaları anlattı.

"Farklılıklarımızdan çok daha fazla benzerliklerimiz var"

Sahada en fazla cenaze hizmetleri ve cemevi görevlileri talebi aldıklarını dile getiren Yılmaz, "Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan Alevilik ve Bektaşilik konusunda bir ansiklopedi hazırlama projemiz de yine devam ediyor, bittiğinde o da eminim hem Alevi Bektaşi vatandaşlarımız için hem de bu konuları merak eden herkes için önemli bir kaynak oluşturacak." dedi.

Yılmaz, bugüne kadar olduğu gibi gönül birliği içinde yollarına devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin bizi bölmesine, ayrıştırmasına, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize zarar vermesine de el birliği içinde müsaade etmeyeceğiz. Bizim kırmızı çizgilerimiz belli; bu ülkenin birliği, beraberliği, hiçbir çocuğumuzun, insanımızın teröre kurban edilmemesi, şiddete kurban edilmemesi. Bunun ötesinde her şey tartışılır, konuşulur, demokratik bir ortam içinde ele alınır, değerlendirilir. Hiç kimse de karşısındakini kendisine benzetmeye çalışmamalı diye inanıyorum. Herkes, karşısındakinin farklılığına saygı duymak, birlikte yaşama kültürüne güç vermek durumunda ama şunu da ifade etmemiz lazım, farklılıklarımızdan çok daha fazla benzerliklerimiz var. Bazen o ortaklıkları, benzerlikleri de ihmal ediyoruz, etmememiz lazım. Bir taraftan o ortak, geniş sevgimizi güçlü tutmamız lazım, diğer taraftan da farklılıklarımıza saygı duyup birbirimizi herhangi bir şekilde zorlamaya, ötelemeye, ayrımcılığa tabi tutmaya da kalkmamamız lazım. İster etnik bazda olsun, ister mezhep bazında, ister başka şekillerde, her türlü ayrımcılığın, her türlü ötekileştirmenin de karşısında olduğumuzu belirtmek isterim. Zaten Alevi inancı, yaklaşımının da odağında insan var aslında."

Türkiye'nin bölgede çok önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, "Türkiye içinde sağlayacağımız bu birlik, beraberlik ruhu, bu farklılıkları zenginlik olarak görme anlayışı, aslında tüm coğrafyamıza, tüm çevremizde yaşayan topluluklara önemli bir yol gösterecektir. Bu sorumluluğumuzun farkında olmalıyız." dedi.

"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız"

Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu'da geçmişte yaşanan sorunlara dikkati çekerek, bölgede yürütülen çalışmaları ve etkilerini anlattı.

Bu toprakların hamurunun kardeşlikle yoğrulduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu topraklarda etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalışanların tüm çabalarını birliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle boşa çıkardık bugüne kadar, bundan sonra da boşa çıkaracağız. Hacı Bektaş Veli'nin burada çok çok anlamlı, bugün de her zamankinden daha çok geçerlidir, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu sözü her fırsatta tekrarlıyor: 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yerel seçimlere dikkati çekerek, belli bir coğrafyada yaşayan insanların mahalli ihtiyaçlarını, hizmetlerini karşılamak üzere yerel yönetimlerde rekabet olduğunu, kim daha çok hizmet edecekse, vatandaşların sosyal refahını, yaşam kalitesini arttıracaksa onun tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'un sorunlarına işaret eden Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde yüz binlerce konutun dönüştürülmesi lazım ve Murat Bey de bu konuda çok ehliyetli bir arkadaşımız. Yıllardır tanırım, sahadaki çalışmalarını da gördük. Diğer yandan ulaşımda da çok güzel projeleri var, raylı sistemlerden yeni kavşaklara, farklı projelerle, tünellerle, farklı uygulamalarla ulaşımda İstanbul'un geçirdiği süreyi çok daha aşağılara çekmeye dönük somut projeler. Bunların hayata geçmesi lazım. Birçok proje var ama ben bu iki konuyu çok önemli görüyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan ve Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ile Karacaahmet Sultan Dergahı adına Muharrem Ercan'ın da selamlama konuşmaları yaptığı program, soru cevapla devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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