Son dakika haber: Irak'ta onlarca ton balık telef oldu Son dakika haberlerine göre Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu.

Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu. Irak'ın Divaniye kentindeki Al Dalmaj bataklığında onlarca ton balık telef oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin nedeninin zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda Irak'ın Basra, Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde zehirlenmeler nedeniyle on binlerce ton balık telef oldu. (Hamad Alnajjar/İHA) Kaynak: İHA