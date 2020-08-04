Son dakika haber: Irak'ta onlarca ton balık telef oldu
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Son dakika haber: Irak'ta onlarca ton balık telef oldu

Son dakika haberlerine göre Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu.

Son dakika haber: Irak'ta onlarca ton balık telef oldu
04.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:34

Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu.

Irak'ın Divaniye kentindeki Al Dalmaj bataklığında onlarca ton balık telef oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin nedeninin zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda Irak'ın Basra, Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde zehirlenmeler nedeniyle on binlerce ton balık telef oldu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

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Kaynak: İHA

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