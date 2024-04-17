Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali Ekber El Mendelavi'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali Ekber El Mendelavi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulün ardından Meclis Başkanlığında bulunan Divan Salonu'na geçildi. Irak Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali Ekber El Mendelavi, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Meclis üyelerini ilerleyen zamanlarda Bağdat'ta görmek istediklerini söyledi.

"Irak'ın da bölgesel konumundan ve rolünden hareketle bir sıçrama yapma arzusundayız"

Parlamento olarak Irak'ın dış ilişkilerini desteklediklerini belirten Irak Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali Ekber El Mendelavi, "Stratejik ilişkilerin daha da derinleşmesini arzulamaktayız. Türkiye ile her türlü dostluk ilişkilerini hayatta geçirmek üzere buradayız. İkili ilişkileri daha da geliştirmek ve sıkılaştırmak üzere Irak'ın da bölgesel konumundan ve rolünden hareketle bir sıçrama yapma arzusundayız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Mendelavi ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İki komşu olarak, iki kardeş ülke olarak halkları arasında asırlardır gönülden gönüle bağların olduğu millet olarak bundan sonraki süreçte de daha yakın çalışma içerisinde olacağız. İlişkilerimizi her alanda çok daha ileri alanlara götüreceğiz. Ticaret alanında, sanayi alanında, kültür alanında, turizm ve eğitim alanlarında karşılıklı iş birliğini geliştirmemiz için önemli bir zemin mevcuttur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayın 22'sinde Irak'a yapacağı ziyaret, fevkalade önemli bir dönüm noktasını teşkil edecektir. Her iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileri götürebilmek için mevcut projeleri üzerinde anlaşmaların mutabık kalınması üzerine ziyaret gerçekleştirilecek."

Konuşmaların ardından iki ülke arasında basına kapalı toplantıya geçildi. - ANKARA