İranlı Siyasetçiler ve İş İnsanları İsrail-İran Krizini Değerlendirdi

İSHAK KARA

(VAN) - İranlı siyasetçiler ve bölgeye iş yapmaya giden iş insanları, İsrail-İran krizini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. İran İş Bakanlığı çalışanı Şerif Nekizade, "Biz dünya ile 8 sene Irak'tan dolayı dövüştük. Şimdi bu ambargoda da dünyanın hiçbir ülkesi bu ambargoya tahammül edemez, biz tahammül ettik. Biz İsrail'e bu sayede yumruk vurduk, anlattık ki vurup kaçmak yoktur. Vurursanız yiyeceksiniz. Bir de atasözümüz var; çakalların saltanatı aslanlar kalkana kadardır" dedi.

ANKA Haber Ajansı ve Van'daki bazı yerel basın kuruluşları, İran'a giderek İran'ın İsrail'le arasında yaşanacağı düşünülen savaş tehdidine ilişkin siyasetçiler ve iş insanları ile konuştu.

İran'da ANKA Haber Ajansı mikrofonuna konuşan Khoy Ticaret Odası Başkanı ve Milletvekili Danışmanı Seyit Mürtaza Hüseyini, "Bizim ülkemiz Orta Asya'dadır. Bir düşmanız var, İsrail'dir. Düşman müşterek ve biz iki ülke kardeşiz. Dinimiz ırkımız bir. Biz beraber bu müşterek düşmanın karşısında duracağız. İran'da hiçbir sıkıntı yoktur, hiçbir emniyeti müşkül yoktur. İranlılar, devletimiz, hükümetimiz İsrail gibi bir çocuk katili ülkeden hiçbir zaman ne korkuyor. Ne onunla alakalı bir işlem yapıyor. Biz ayaktayız ve güçlüyüz. Onlar hiçbir zaman bizim ülkeye bir sorun getiremezler. Halkımızın hiçbir korkusu yok, biz güveniriz kendimize. İran'da devletimiz, milletimiz, bütün ülkelerle barış, dostluk üzerine konuşmak ister" dedi.

İran İş Bakanlığı çalışanı, Müsteşar Şerif Nekizade de "Biz dünya ile 8 sene Irak'tan dolayı dövüştük. Şimdi bu ambargoda da, dünyanın hiçbir ülkesi bu ambargoya tahammül edemez, biz tahammül ettik. Biz İsrail'e bu sayede yumruk vurduk, anlattık ki vurup kaçmak yoktur. Vurursanız yiyeceksiniz. Bir de atasözümüz var; çakalların saltanatı aslanlar kalkana kadardır." diye konuştu.

İş gezisi için İran'da olan Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu da İsrail'in İran'a saldıracağı haberlerinden ötürü yakınlarının endişesini anlatarak, şunları söyledi:

"İRAN HALKININ DA MORALİ, KEYFİ YERİNDE"

Biz tüccar adamlarız, siyasetle işimiz yok. Ticaret için gelmişiz, bütün yetkili mercilerle görüşeceğiz. Savaş olursa bu ülkeye malzeme, ticaret, yiyecek-içecek lazım değil mi? Savaş olunca da ticaretini yapman lazım. Asla hiçbir korku olmadı, bizim o kararımızı da gördü, bizi tebrik etti. İran'da da herhangi bir sıkıntı yok. İran halkının da morali, keyfi yerinde. Kimseye de minnet etmiyorlar o da çok önemli. Savaştan bahsediyorsun ona gülüyorlar."