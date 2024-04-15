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Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez toplanıyor. Yarın yapılacak toplantıda, İran- İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.

YEREL SEÇİM SONRASI İLK KABİNE TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yerel seçim sonrası, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Seçim sonrası ilk kabine toplantısı! İşte masadaki konular

ANA GÜNDEM MADDESİ İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

Toplantının ana gündem maddesinin İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacağı tahmin ediliyor. Toplantıda Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

SINIR ÖTESİ TERÖR OPERASYONLARI

Toplantının diğer bir konusu ise sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların, toplantıda değerlendirileceği düşünülüyor.

Seçim sonrası ilk kabine toplantısı! İşte masadaki konular

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA OLACAK

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan İsrail Kabine İran Irak Gündem Politika Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Metin:

Kendi kendine toplanıyorlar sonrada toplantı bitmiştir diyorlar kimsede yetki yokki.?

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Mustafa TekkaleMMM:

Gerçekçi olmayan politikalar ile ülkeyi ne hale getirdiler

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Salih Kandıralı:

Birleşmiş Milletler genel kurulu gibi kendi çalıp kendi oynuyor. Yanındakiler de karakter yok ki. Biz ne halta yarıyoruz diyen yok.

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Haydar Bayram:

Yolsuzluk , talan , hırsızlık , rast gele devletin kasasını boşaltmak padişahlar gibi yaşamak gibi durumları bitir ülkedeki geçim sıkıntısını bitir ,milletin yarın karnım doyacak mı gibi düşünceleri bitir, devlete millete zarar verenlere gerekli cezaları ver yapanın yanına kalmasın o zaman gerçek bir sosyal devlet oluruz !!!!!!

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Sedat Açıkgöz:

seçim bitti emekli zammını görüşmeye gerek yok demekki

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