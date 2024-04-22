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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak İş Forumu'na katıldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu'na katıldı. Forumda, işadamlarına Cumhurbaşkanı ziyaretinde varılan mutabakatlardan ilham alarak, ortak ticaret ve yatırım projelerinde daha aktif çalışmaları hususunda beklentiler aktarıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Türkiye- Irak İş Forumu'na katıldı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, forumun, DEİK ve Irak Ticaret Odaları Federasyonunun organizasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

İki ülkeden 200'den fazla iş insanının hazır bulunduğu Türkiye-Irak İş Forumu'na Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile birlikte katıldıklarını kaydeden Bolat, "İş Forumunda, işadamlarımıza, Cumhurbaşkanımızın Irak'a ziyaretinde varılan mutabakatlardan da ilham alarak, ortak ticaret ve yatırım projelerinde daha aktif çalışmaları hususunda beklentilerimizi aktardık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ömer Bolat Türkiye Bağdat Irak Dış Politika Ekonomi Güncel Haberler

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