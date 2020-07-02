Son dakika haber! DİYARBAKIR Yürüyüşe katılan HDP'li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son dakika haber! DİYARBAKIR Yürüyüşe katılan HDP'li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika güncel haberi: Yürüyüşe katılan HDP'li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktıHAKKARİ'den Ankara'ya 'darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' adı altında yapılan yürüyüşe katılan HDP'li milletvekilleri Pero Dündar, Nuran İmir ve Mensur Işık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

02.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:01

Yürüyüşe katılan HDP'li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktı

HAKKARİ'den Ankara'ya 'darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' adı altında yapılan yürüyüşe katılan HDP'li milletvekilleri Pero Dündar, Nuran İmir ve Mensur Işık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

HDP'liler tarafından, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'na destek ve HDP'li belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki amacıyla 15 Haziran günü Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya yürüyüş başlattı. İki grup halinde başlatılan yürüyüşün Edirne'den Ankara'ya düzenlenen bölümüne HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari- Ankara arasındaki yürüyüşe ise HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da katıldı.

Hakkari'den 15 Haziran'da başlayıp, 17 Haziran günü Diyarbakır'a ulaşan HDP'liler, kalabalık bir grup tarafından karşılandı. İl başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapan milletvekilleri ve partililer halay çekip, etkinliklerine devam etti. 20 Haziran'da HDP'nin Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş, Ankara'da son buldu.

RAHATSIZLANAN VEKİLİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yürüyüşün ardından rahatsızlanan HDP'li heyetin arasında bulunan bir milletvekili, Ankara'da hastaneye başvurdu. Milletvekilinin belirtiler üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. HDP Genel Merkezi, milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

2 GÜN SONRA 2 VEKİLDE DAHA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Partinin genel merkezinden 2 gün sonra yapılan yeni bir açıklama ile koronavirüs tespit edilen HDP'li milletvekili sayısının 3'e çıktığı belirtildi. Testleri pozitif çıkan milletvekillerinin Mardin Milletvekili Pero Dündar, Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve Muş Milletvekili Mensur Işık olduğu belirtildi. Bu 3 vekil, yürüyüşten sonra Meclis çalışmalarına da katıldı.

FİLYASYON EKİPLERİ, TEMASLILARI ARIYOR

İkisinin tedavisinin hastanede, diğerinin ise evinde devam eden 3 milletvekilinin Hakkari'den başlayıp, Ankara'ya yürüyen grupta olduğu, Diyarbakır'da da seçmenle buluştuğu ortaya çıktı.

Filyasyon ekipleri, Mardin Milletvekili Pero Dündar, Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve Muş Milletvekili Mensur Işık ile yürüyüşe katılanları tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, yürüyüş güzergahı olan Hakkari, Van, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Adana ve Ankara'da, milletvekilleriyle tokalaşan ve temas edenleri bulup teste tabi tutacak.

DURUMLARI İYİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtmişti.

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Son dakika haber! DİYARBAKIR Yürüyüşe katılan HDP'li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: DHA

Manşet

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