Diyarbakır'da nevruz kutlamasında olay; 5 polis yaralandı, 19 gözaltı (2)

SANCAR: BU İKTİDAR BİR FELAKET İKTİDARIDIR

Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, nevruzu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerin gölgesinde karşıladıklarını ifade ederek, "Bu nevruzu, büyük depremin yarattığı felaketin gölgesine karşılıyoruz. Acımız büyük yasımız var ama öfkemiz de var. Biz bu öfkeyi, mücadeleye, mücadeleyi de inşa etme iradesine çevireceğiz. Bu büyük depremin büyük felakete dönüşmesinin sorumlusu AKP-MHP iktidarıdır. Bu iktidar talan politikalarıyla, rant ekonomisiyle, yandaşlara peşkeş çektiği kaynaklarla ülkeyi yıkıma sürüklemiştir. Depremi de felakete dönüştüren budur. Bu iktidar bir felaket iktidarıdır. Bu iktidardan kurtulma zamanıdır. Bu nevruz meydanlarda bu sesi ve iradeyi en güçlü şekilde yansıtıyor. Bu felaket iktidarını mutlaka göndereceğiz. Bizler savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunuyoruz. 2013 yılında bu meydanlarda barışın ve demokratik çözümün güçlü mesajını milyonlarca insan duydu. İşte o mesaj bizim nevruz ateşiyle büyük barışa yürüyüşümüzü de ifade ediyordu. Nevruz yeni yaşamdır. Yaşamın yeniden uyanışıdır. Nevruz direniştir, diriliştir, barıştır. Bunun sözünü veriyoruz. Yeni yaşamı kuracağız, büyük barışı inşa edeceğiz. Savaş politikaları aynı zamanda bir başka uygulamayı da beraberinde getiriyor" dedi.

"İmralı'daki tecrit mutlaka kalkmalıdır. Barış için, demokratik çözüm için hepimiz bu iradeyi ortaya koyuyoruz. Bizler nevruza merhaba derken savaş politikalarına da hayır diyoruz. Yeni bir ülke, yeni bir yaşam kurmayı savunuyoruz. O nedenle nevruza merhaba AKP-MHP iktidarına da elveda. Hep birlikte göndereceğiz onları. 14 Mayıs'ta sandıklarda bu güçlü ittifaklarla yeni bir başlangıcın güçlü sonuçlarını çıkaracağız. Buradan değişimin, barışın, dönüşümün, özgürlüğün gücünü ve güvencesini çıkaracağız. Başaracağız, mutlaka başaracağız."

Burak EMEK- Selim KAYA- Gıyasettin TETİK- Serhat ÖZDEMİR- Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,