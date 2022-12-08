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HDP'li Başaran, istismar verilerinin neden 5 yıldır paylaşılmadığını sordu

Politika Haberleri

HDP'li Başaran, istismar verilerinin neden 5 yıldır paylaşılmadığını sordu

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, 2017'den beri istismar verilerinin neden kamuoyuyla paylaşılmadığını sordu.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, 2017'den beri istismar verilerinin neden kamuoyuyla paylaşılmadığını sordu.

Başaran, Meclis'te, HDP'li kadın milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın 3 gün sessiz kaldığını, sonrasında davaya müdahil olacaklarını ifade ettiğini anlattı.

"Bu yurtlarda, vakıflarda, okullarda çocukların istismara uğramasını engellemekten sorumlu değil misiniz?" diye soran Başaran, iktidarın söylemlerinin, basının ve yargının bu konudaki tavrının, duruşunun, çocuklara yönelik istismar vakalarını artırdığını ileri sürdü.

İnsan Hakları Derneğinin 2018 raporuna göre, istismar vakalarının sadece yüzde 5'inin açığa çıktığını belirten Başaran, "Adalet Bakanı'na buradan soruyoruz: 2017'den beri istismar verilerini neden kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz? Neden bu konuda gereğini yerine getirmeme konusunda bu kadar ısrarcısınız?" diye konuştu.

Sessiz kalanların suça ortak olduğunu savunan Başaran, "Bu ülkede istismar mağduru tek bir çocuk kalmayana kadar mücadele etmeye devam edelim." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Politika

Halkların Demokratik Partisi Bekir Bozdağ Batman Politika Haberler

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