VALİLİK'TEN KADIKÖY'DE 87 GÖZALTI AÇIKLAMASI Güncel Haberler İSTANBUL Valiliği, Kadıköy'de dün 70 kişinin gözaltına alındığı izinsiz gösterinin devamı olarak bugün yine Kadıköy'de eylem yapmak isteyen 87 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İSTANBUL Valiliği, Kadıköy'de dün 70 kişinin gözaltına alındığı izinsiz gösterinin devamı olarak bugün yine Kadıköy'de eylem yapmak isteyen 87 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 18.12.2022 Pazar günü HDP organizesinde gerçekleştirilmek istenilen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçemizin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 87 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır." Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Halkların Demokratik Partisi Kadıköy Güncel Haberler

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