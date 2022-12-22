Selahattin Demirtaş: Çalışanların Yüzde 80'inin Ayda 455 Dolara Mahkum Olduğu Başka Bir Ülke Yok. Kölelik Devri de Böyleydi İşte

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 8 bin 506 lira olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin, “Çalışanların yüzde 80'inin ayda 455 dolara mahkum olduğu başka bir ülke yok. Kölelik devri de böyleydi işte” açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 8 bin 506 lira olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin, "Çalışanların yüzde 80'inin ayda 455 dolara mahkum olduğu başka bir ülke yok. Kölelik devri de böyleydi işte" açıklamasını yaptı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabında bugün açıklamada, 8 bin 506 lira olarak açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Demirtaş, şunları kaydetti:

"Çalışanların yüzde 80'inin ayda 455 dolara mahkum olduğu başka bir ülke yok. Kölelik devri de böyleydi işte. Bunun tek nedeni de başkanlık sistemi. El ele verip bu sistemi değiştirelim, sonra da kölelik düzenini kaldıralım. Nasıl mı? Kesintisiz mücadele, örgütlenme ve sandıkla."