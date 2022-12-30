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Diyarbakır anneleri PKK'nın elinde olan evlatlarının yolunu gözlüyor

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır anneleri PKK'nın elinde olan evlatlarının yolunu gözlüyor

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde ailelerin sürdürdüğü oturma eylemi, bin 215'inci gününde de devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde ailelerin sürdürdüğü oturma eylemi, bin 215'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bin 215'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'de 2016 yılında 9 yaşında dağa kaçırılan Hamza Adıyaman'ın annesi Rukeyde Adıyaman, gözyaşları içerisinde oğlu Hamza'nın 9 yaşında terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını söyleyerek, oğlunun bir an önce geri gelmesini istedi. Adıyaman, "Oğlum için geldim 9 yaşında okuldan kaçırıldı, HDP alıp PKK'ya verdi. 6 yıldır ayrıyım ve haber alamıyorum. Eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel oğlum, devlete teslim ol. Ceza yok, çadırın en küçüğü. HDP ve PKK'dan istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi PKK 3. Sayfa Haberler

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