Son dakika haber | Dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Gelen son dakika haberine göre Dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düşen kişi ağır yaralandı.
03.06.2020 01:14 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:14
Dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düşen kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA