Son dakika haber | Dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Gelen son dakika haberine göre Dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düşen kişi ağır yaralandı.



Dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düşen kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı. Kaynak: DHA