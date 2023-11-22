İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkoalan ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 35 bin 580 TL nakit para ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticaretinden aranan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkoalan ekipleri tarafından, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 35 bin 580 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonla ilgili uyuşturucu ticaretinden 4 kişi, hakkında yakalama kararı bulunan 3 aranan şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkoalan ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Küçükada Mahallesi'nde eş zamanlı 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır şekilde meşelenmiş 43 adet toplamda 21 gram metamfetamin maddesi, 10 adet extacy, 0.31 gram esrar, 11 adet sentetik ecza ve 35 bin 580 Türk Lirası ele geçirildi.

Olayla ilgili uyuşturucu ticaretinden 4 kişi, adreslerde bulunan ve hakkında yakalama kararı olan 3 şüpheli gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR