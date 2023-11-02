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Konak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi. Operasyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 84 bin lira ele geçirildi. Adreste bulunan H.K. ve İ.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.