Konak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi. Operasyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 84 bin lira ele geçirildi. Adreste bulunan H.K. ve İ.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Konak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Operasyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 84 bin lira ele geçirildi.
Adreste bulunan H.K. ve İ.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.