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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Parfüm Şişesine Gizlenmiş Kokain Ele Geçirildi

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İzmir'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu maddelerin parfüm şişesi içerisine gizlendiği ortaya çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu maddelerin parfüm şişesi içerisine gizlendiği ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkoalan ekipleri, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda, 51 ayrı parfüm şişesine gizlenmiş halde toplam 5 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konak İzmir Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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