Üye Girişi
Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bonzai, metamfetamin, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, Tepecik Semti'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Yapılan aramada 121,80 gram bonzai, 18,07 gram metamfetamin uyuşturucu, 1'i seri numarası ve markası kazınmış 2 tabanca, pompalı tüfek ile silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 385 liraya el kondu.

Adreste bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Konak İzmir Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title