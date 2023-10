Konak Belediyesi Atilla Spor Tesisleri'ne Dr. Sadettin Yağdıran'ın ismi verildi

Konak Belediyesi Atilla Spor Tesisleri'ne, Atillaspor Kulübü'nün eski başkanlarından Dr. Sadettin Yağdıran'ın ismi verildi. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, büyüklerin kentin her noktasında yaşamasının ve gelecek nesillere değerli insanları anlatmanın önemine vurgu yaptı.

Konak Belediyesi Atilla Spor Tesisleri'ne, İzmir spor Kulübü'nde yıllarca yöneticilik yapan, Atilla spor Kulübü'nün eski başkanlarından Dr. Sadettin Yağdıran'ın ismini verdi. Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Onursal Başkanı Şaban Acarbay, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, Konak Belediye Meclisi üyeleri, CHP İzmir İl Başkanlığı ve CHP Konak İlçe Başkanlığı yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile başta İzmir spor ve Atilla spor olmak üzere spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri, sporcular, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Dr. Sadettin Yağdıran'ın ailesi, dostları ve vatandaşlar katıldı.

"ONUN ADIYLA YAŞAYACAK"

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Sadettin Yağdıran'ın büyük özverilerle çalışmalarını yürüterek bir spor kulübünü ayağa kaldırdığını, çocukların ve gençlerin spor yapmasını sağladığını vurguladı. Batur, "Değerli büyüğümüzün çabaları takdire şayan. Böyle bir büyüğümüz olduğu için gurur duyuyoruz. Kentlerde ahde vefa çok önemli. Kente damgasını vuran, kente hizmet için her türlü çabayı, özveriyi gösteren değerli büyüklerimizin kentimizin her noktasında yaşaması bizim için önemli. İsimlerini yaşatmak, gelecek nesillere Sadettin Yağdıran gibi çok değerli insanları anlatmak, onlara o mirası bırakmak çok önemli" dedi. Tesisin girişine Dr. Sadettin Yağdıran'ın kim olduğunu anlatan bir tabela yerleştirdiklerine dikkat çeken Batur, "Çocuklarımız buradan Sadettin Yağdıran'ın kim olduğunu, neler yaptığını öğrenmeye, onu anmaya devam edecek. Bugün burada gördüğümüz dayanışmamızın her zaman devam etmesi umuduyla Sadettin Yağdıran'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bu güzel tesis bundan sonra onun adıyla yaşayacak" dedi.

YAĞDIRAN: "VEFANIN KENTİ KONAK"

Dr. Sadettin Yağdıran'ın oğlu Burhan Yağdıran ise babasının yaşamını yitirdiği güne kadar hastalarına şifa dağıtmaya devam ettiğini söyledi. Yağdıran, "Elinin değmediği, şifa dağıtmadığı kimse kalmamıştır. 'Bir evlat olarak babam için ne yapabilirim?' diye düşünerek Başkanımız Abdül Batur'a gittim. O da bizi olumlu karşıladı ve bugün bu açılışı yapıyoruz. Vefanın kenti Konak. Başkanıma şahsım ve ailem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

VRESKALA: "SPORSEVER İNSANLARIMIZ VAR"

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ise "İzmir gerçekten şanslı; çünkü Başkanım Abdül Batur gibi sporsever insanlarımız var. Bize her konuda destek olan, Konak'a, daha önce Narlıdere'ye, tüm İzmir'e sporda çok büyük olaylar kazandıran başkanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ACARBAY: "İZMİR'İN KALBİNDESİN"

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Onursal Başkanı Şaban Acarbay da Dr. Sadettin Yağdıran'ın tıp fakültesinden sınıf arkadaşı olduğunu hatırlatarak, "Sadettin Yağdıran mükemmel biriydi, çok güzel bir insandı. Binlerce sporcu gence hizmet vermiştir. Vefa ağır bir yüktür. Herkes taşıyamaz. Bunu İzmir'de taşıyan ilk, öncelikli belediye başkanlarımızdan biri Abdül Batur başkanımızdır. Başkanımıza, sembol isimlerimize verdiği hizmetlerden dolayı şükran duygularını arz ediyorum. İsimlerini vererek onları geleceğe, bizden sonraki kuşaklara emanet ediyoruz. Sadettin, İzmir'in kalbindesin" dedi.