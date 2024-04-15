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İzmir'de Trans Bireyin Çantası Gasp Edilip Darp Edildi, 6 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde, trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık grup tarafından darp edilmesine ilişkin kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz perşembe günü Konak ilçesi Alsancak Semti'nde meydana geldi. Trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık bir grup tarafından darp edildiği anlara dair cep telefon kamerasına ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen; H.Ö. (19), Y.İ. (19), Y.S. (16), H.Ö. (16), U.R. (18) ve M.B. (16) isimli şüpheli şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Konak Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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