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İzmir'de 23 Bin Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

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İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince bir adreste yapılan aramalarda 23 bin 386 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 23 bin 386 adet 300 mg sentetik ecza hapı, 310 adet doldurulmaya hazır boş ilaç kutusu ve 140 adet prospektüs ele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan M.C.P. (25) isimli şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İzmir Konak Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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