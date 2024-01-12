İzmir'de 2012'de çocukluk arkadaşını öldüren katil zanlısı yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde 2012 yılında çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan zanlı, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. 2020 yılında koronavirüs iznine çıkıp cezaevine geri dönmeyen katil zanlısı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Turan'ın (58), Saygı Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izin sonrası adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 'Kasten Öldürme', 'Basit Yaralama' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından aranan Turan'ı saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı.

Küfür kavgasında çocukluk arkadaşını öldürmüş

Yapılan incelemede firari katil zanlısı İbrahim Turan'ın, 25 Şubat 2012 tarihinde küfürleşme nedeniyle tartıştığı çocukluk arkadaşı kahvehane işletmecisi Metin Beyazıt'ın (47) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü, olay esnasında da A.G. ve Y.T.'yi de yine aynı bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

Cezaevine teslim edilecek

Öte yandan gözaltına alınan İbrahim Turan'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - İZMİR