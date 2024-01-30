Konak'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Gözaltı

Konak'ta bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.K'nin evinde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada 13 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 3 tabanca, tüfek ve 31 fişek ele geçirildi.

Şüpheli C.K. gözaltına alındı.