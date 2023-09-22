İzmir'de silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden kişi

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgayı ayırmak isterken vurulan ve hastanede tedavi gören Gerçek Cevizkıran hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Alican Ö'nün ise tedavisi devam ediyor. Şüpheli tutuklandı.