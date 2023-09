Konak Belediyesi 17. Halk Oyunları Şenliği'ni düzenledi

Konak Belediyesi'nin bu yıl 17'ncisini düzenlediği Halk Oyunları Şenliği'nde konuşan Başkan Abdül Batur, Anadolu'nun her yöresinden halk oyunları sergileyen ekipleri kutladı. Batur, 'Çünkü Ulu Önderimizin bize emanet ettiği cumhuriyeti, O'nun ilkelerini gelecek kuşaklara en güzel şekilde taşıyacağız. Konak'ta her şey güzel olacak. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz Konak, yükselen yıldız… Daha da yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz' dedi.

Konak Belediyesi'nin gelenek haline gelen ve yıl boyu heyecanla beklenen Halk Oyunları Şenliği 17'nci kez 'merhaba' dedi. 7'den 77'ye halk dansçılarının sahnede Anadolu'nun her yöresinden halk oyunlarını sergilediği şölene ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la birlikte Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve eşi Nihal Görgülüarslan, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı. Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gecede zeybekten misket havasına, Kafkas'tan Üsküp'e her yöreden ve türden halk oyunları sergilendi. Geceye damga vuran ekip ise yıllardır olduğu gibi bu yıl da Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği çocukları oldu.

"YÜKSELEN YILDIZ KONAK"

17. Halk Oyunları Şenliği'nde Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği ekibine madalyalarını takan ve bir konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Birlikte Konak" vurgusu yaptı. Başkan Batur, Konak için hep birlikte, omuz omuza çalıştıklarını dile getirerek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümü. 100'üncü yılda Konak Belediyesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizde Konaklı hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Çünkü Ulu Önderimizin bize emanet ettiği cumhuriyeti, O'nun ilkelerini gelecek kuşaklara en güzel şekilde taşıyacağız. Konak'ta her şey güzel olacak. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Konak, birlikte güzel. Değerli Kaymakamımız Gökhan Görgülüarslan'ın verdiği destekle, Meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve muhtarlarımızla omuz omuza çalışıyoruz. Konak, yükselen yıldız… Daha da yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.