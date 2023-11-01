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İzmir'de şüpheli kişinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin üzerinden uçaksavar mermisi bulundu. Şahıs, mermiyi askerden hatıra olarak getirdiğini iddia etti ve serbest bırakıldı.