İzmir'de otomobilde 5 bin 208 sentetik hap ele geçirildi
İzmir'in Konak ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir otomobilde 5 bin 208 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 tabanca ve 9 fişek de bulundu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'in Konak ilçesinde otomobilde 5 bin 208 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko-Alan ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileriyle yaptıkları ortak uygulamada, Gaziler Caddesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 bin 208 sentetik hap, 1 tabanca ve 9 fişek bulundu.
Gözaltına alınan sürücü B.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa