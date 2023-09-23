İzmir'de otomobilde 5 bin 208 sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir otomobilde 5 bin 208 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 tabanca ve 9 fişek de bulundu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.