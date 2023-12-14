İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve nakit para ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkoalan ekipleri, Tepecik bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen adresleri takibe aldı. Belirlenen adrese düzenlene operasyonda; darasız ağırlığı 121,80 gram bonzai, 18,07 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız seri numarası ve markası kazınmış 7,65 mm el yapımı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 9 adet fişek ile 2 bin 385 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaretinden işlem başlatıldı. - İZMİR