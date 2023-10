Konak Belediyesi'nin düzenlediği 4. Patilerin Festivali yüzlerce doğa ve hayvanseveri bir araya getirdi

Konak Belediyesi'nin çocuk, doğa ve hayvan haklarına "Bu Gezegen Hepimizin" sloganıyla sahip çıkan organizasyonu 4. Patilerin Festivali, yüzlerce doğa ve hayvanseveri Gündoğdu Meydanı'nda bir araya getirdi. Aralarında çevre örgütleri, çocuk ve hayvan hakları ile arama kurtarma derneklerinin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği festivalde vatandaşlara 5 ton kedi ve köpek maması dağıtıldı. Festivale katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, stantları tek tek ziyaret etti.

Konak Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda 50'yi aşan sivil toplum kuruluşunun katılımıyla dördüncü kez düzenlediği, Türkiye'nin can dostları odak alan en kapsamlı etkinliği Patilerin Festivali, yüzlerce doğa ve hayvanseveri İzmir'in kalbinde bir araya getirdi. Çocuk, doğa ve hayvan haklarına bu yıl da "Bu Gezegen Hepimizin" sloganıyla sahip çıkan Patilerin Festivali, büyük bir coşkuyla yapıldı. Lider Pet Food, HavHav.com.tr, Reçine At Çiftliği, Bear Gençlik ve Spor Kulübü, Tiyatro Pınar, Pink Party Consept, Le Charm Naturel, The Woof Dog Resort, Bobyland Spor Kulübü ve Köpek Bahçesi'nin hizmet sponsoru olarak katkı koyduğu festivale ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la birlikte CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Konak Belediye Meclisi üyeleri, CHP İzmir İl ve Konak İlçe örgütlerinin yöneticileri, gençlik ve kadın kolları temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başkan Abdül Batur, festivaldeki stantları tek tek ziyaret etti.

SİVİL TOPLUMDAN BÜYÜK İLGİ

Festivalde aralarında TEMA İzmir, Ege Orman Vakfı ve İZÇEV'in de bulunduğu çevre örgütleri, Kistik Fibrosiz Derneği (KİFDER), Down Sendromu Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi çocuk hakları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) gibi hayvan hakları dernekleri olmak üzere 50 sivil toplum kuruluşu yer aldı. Festival bu yıl AKUT, Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAKTİM), ANDA İZMİR gibi arama kurtarma derneklerini de ağırladı.

CAN DOSTLAR SAHNEDEYDİ

Birbirinden renkli etkinliklerin düzenlendiği festivalde söyleşi, tiyatro, dans ve kukla gösterileri yer aldı. Tiyatro gösterilerinde çocuklara çevre bilincini aşılamayı amaçlayan oyunlar sahnelenirken, sivil toplum kuruluşları da stantlarında özellikle çocukların doğa bilincini geliştirmek için özel atölyeler düzenledi. Can dostlar ise güzellik ve yetenek yarışmalarında boy göstererek, performans gösterileri yaptı. Dereceye giren can dostlar ile sahiplerine çeşitli hediyeler verildi.

5 TON MAMA DAĞITILDI

Konak Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü'nün açtığı stantlarla festival alanında oldu. Konak Belediyesi Konak Afet Merkezi (KAM) ekipleri de etkinliğe katıldı. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kurduğu stantta ziyaretçilerini ağırlayarak, hayvan sahiplenen veya sokaktaki canları besleyen vatandaşlara gün boyu mama dağıttı. Mamanın yanı sıra mama tabağı, suluk, dışkı toplama torbası gibi ürünler de hayvan sahiplerine verilirken, Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'nden 7 kedi ile 6 köpek duyarlı vatandaşların sahiplenmesiyle festivalde ömürlük yuvalarına kavuştu. Festivalin hizmet sponsorlarından Lider Pet Food da katılımcılara kedi ve köpek maması hediye etti. Festivalde gün boyu 5 ton mama dağıtıldı.

EN ÖZEL KATILICMCILAR

Festivalin en özel katılımcılarından İzmir Down Sendromu Derneği farkındalık yaratan standının yanı sıra özel çocukların sergilediği dans gösterisiyle gönüllere taht kurdu. Veteriner Hekim Elif Simge Taşköprü, "Doğru Bilinen Yanlışlar" söyleşisinde festival katılımcılarına ilginç bilgiler aktardı.

Bu yıl da etkinlik alanında gün boyu güvenliği sağlamak için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birimi'nden polislerin görev aldığı festivalde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nin (KEM) gösterisi ile HERA Köpek Eğitim ve Pansiyon Merkezi'nin K-9 gösterisi hayvanseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Ünlü köpek eğitmeni Kutay Özkan da akıllı köpekler gösterisiyle sahne aldı.

Çocuklar Duymasın dizisinde Emine karakterine hayat vermiş oyuncu Melek Şahin de bu yıl yine Melek Hareketi'yle alandaydı. Şahin çocuklarla mama kabı boyama etkinliği yaptı. Tema Vakfı'nın standında ise kuş yemliği atölyesi vardı. Çocuklar rengarenk mama ve su kapları ile kuş yemlikleri tasarlayarak festivalde eğlenceli vakit geçirdi.

Festival akşamında Berkay Sonkan'ın zeybek ve Latin dansları gösterisi İzmirlilere renkli anlar yaşatırken, etkinliğin sonunda tüm katılımcılara plaketleri verildi.