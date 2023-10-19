Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurdukları şüphesiyle iki eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.