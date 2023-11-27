İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskında ise uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkoalan Timleri ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ve Çimentepe bölgelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen adresleri takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreslere gerçekleştirilen baskında 541 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü, 4 ruhsatsız tabanca, 36 tabanca mermisi, 41 Kalaşnikof marka tüfek fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 65 bin 580 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.Ö. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR