İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 kilo 12 gram bonzai, 2 tabanca, 5 fişek ve 27 bin 100 lira ele geçirildi.
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen farklı adreslere operasyonlar düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 12 gram bonzai, 2 tabanca, 5 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 100 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.İ, Y.T, T.Ç. ve C.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.