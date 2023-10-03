İzmir'de eski kadın arkadaşını öldüren polis memuru kaçtı

İzmir'in Konak ilçesinde polis memuru A.E.Ö. (41), sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kadın arkadaşı Elvin Özütaştan (42) ile yanındaki erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'na (46), tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özütaştan hayatını kaybederken, eski milli yüzücü olduğu belirtilen Berberoğlu ise tedaviye alındı. Şüpheli A.E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 100/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan A.E.Ö., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Öğretim Görevlisi olduğu belirtilen Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı. Bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başlayan A.E.Ö., gerginliğin artması sonucu beylik tabancasını çıkartarak art arda ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşun ile yere yığıldı.

Öğretim görevlisi öldü, sevgilisi ağır yaralı

Polis memuru A.E.Ö. olay yerinden kaçarken, silah seslerinin ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Berberoğlu ile Özütaştan'a ilk müdahaleyi yaptı. Berberoğlu, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atütark Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis memurları çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Polis ekipleri, şüpheli A.E.Ö.'nün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - İZMİR