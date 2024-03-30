İzmir'de 125 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Çeşitli suçlardan hakkında 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, İzmir'in Konak ilçesinin polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'hırsızlık' gibi suçlardan bu çocuğun 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ü.'nün yerini tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda A.Ü. adlı firari kıskıvrak yakalandı.

Konak Narko Alan ekipleri tarafından U.C. (27) tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine takip başlatıldı. Polis ekiplerince takip edilen araç ilçede durdurulurken, yapılan aramada 1 kilo 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan U.C., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - İZMİR