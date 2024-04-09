İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Tabancalar ve Para Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ve toplamda 219 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, Konak ve Menemen'de iki farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik ruhsatsız tabanca, 68 adet tabanca fişeği, 58 adet satışa hazır vaziyette paketlenmiş bonzai ve metamfetamin maddesi, toplamda 3 kilo 260 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ve silah ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen toplam 219 bin TL nakit para ve 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.Y ve İ.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.İ. M.S. ve K.N. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. - İZMİR