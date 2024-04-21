İzmir'de seyis Sait Duru'nun ölümüyle ilgili şüpheliler yakalandı

İzmir'de, seyis Sait Duru'nun hastanedeki hayat mücadelesini 97 gün sonra kaybettiği olayda, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'yerde yatan şahıs' ihbarıyla olay yerine gittiği, 73 ayrı kamerayı izleyerek Duru'nun 2 kişiden birer yumruk darbesi aldığını ve şüphelileri tespit edip yakaladığı ortaya çıktı. Yakalanan zanlılar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Ocak saat 04.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. 43 yaşındaki seyis Sait Duru'nun yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Duru, adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

97 gün sonra hayatını kaybetti

Hastanede tedavi gören ve bekar olduğu öğrenilen Duru, 19 Nisan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duru'nun memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

73 ayrı kamera görüntüsü izlenerek yakalanmışlar

Yerde yatan şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sait Duru'nun darp edilmiş olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda adım adım ilerleyen polis ekipleri, Duru'nun bulunduğu nokta ile geçmiş olabileceği güzergahları tarayarak 73 ayrı kamera görüntülerini mercek altına aldı. Görüntülerde, 2 kişinin Duru'ya birer yumruk attığı ortaya çıkarken, olayı gerçekleştiren şüphelilerin de eşkaline ulaşıldı. Kimlikleri tespit edilen Ö.K. (18) ve H.E. (17) adlı şüpheliler 2 gün içerisinde operasyonla yakalandı. Duru'yu kendilerine para vermediği için darp ettikleri ileri sürülen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR