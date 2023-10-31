İzmir'de şüpheli kişinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin üzerinden uçaksavar mermisi bulundu. Mermiyi askerden hatıra olarak getirdiğini söyleyen kişi serbest bırakıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı. Mermiyi askerden hatıra olarak getirdiğini ileri süren kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, sokakta şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri üst araması da yaptı. Arama sırasında şüphelinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, uçaksavar mermisini askerden hatıra olarak getirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.