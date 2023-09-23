İzmir'de araçta tabanca ve sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde Narko Alan Hilal ekipleri ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 tabanca ve 5 bin 208 adet sentetik hap bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, Narko Alan Hilal ekipleri ve mahalle bekçilerince şüphe üzerine durdurulan araçta 1 tabanca ve 5 bin 208 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan Hilal ekipleri ve mahalle bekçileri Gaziler Caddesi üzerinde uygulama faaliyeti yürüttükleri esnada şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, şarjör içerisinde 9 adet fişek ve 5 bin 208 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. - İZMİR