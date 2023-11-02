İzmir'de asayiş uygulamasında uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile 6 tabanca ele geçirildi, suça karıştığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. Uygulama sonucunda ayrıca hırsızlık şüphelilerinin üzerinde ve evlerinde değerli eşyalar bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile 6 tabanca ele geçirildi, suça karıştığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan, Tenekeli, Kadifekale ve Çankaya mahallelerinde dün akşam başlayıp sabah saatlerine kadar süren asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal maddeler, bir miktar kokain ile sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 av tüfeği, 24 kartuş, 8 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 575 lira ele geçirildi.

Ayrıca Alsancak semtinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 1 milyon 350 bin lira değerinde senet ve 3 pırlanta yüzük bulundu.

Suça karışan 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.